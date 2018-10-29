"Скромное похолодание": синоптики спрогнозировали снижение температуры в Киеве

Киев,осень / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве во вторник, в среду и четверг, 30 октября — 1 ноября, днем максимальная температура воздуха составит +15 градусов, будет переменная облачность.

В столице 2-3 ноября днем ожидается солнечная погода, но температура не превысит +13, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 30 октября — 1 ноября ночью будет +7…+9, а днем — +13… +15. Ожидается, что 2-3 числа дневная и ночная температуры снизится и составят +5… +7 и +11… +13 градусов соответственно.

Читайте также"Последнее потепление в 2018-м": синоптик сказал, как долго в Украине продержится теплая погодаСиноптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook разместила прогноз, в котором говорится, что 30 октября в Киеве будет сухая погода, днем — около +14 градусов.

"В дальнейшем в Украине тепло удержится, с ноября ожидается скромное похолодание", — отметила эксперт.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что в нашей стране грядущей зимой самыми холодными будут начало и конец декабря.