Глава Минэнерго США попробует вывести Украину из-под зависимости от РФ

Глава Минэнерго США Рик Перри

На следующей неделе министр энергетики США Рик Перри посетит Украину, а также другие страны Восточной Европы для поиска альтернатив углю и газу из России.

"Во время поездки Рик Перри встретится с экспертами в области ряда тем, включая ядерную энергетику и кибербезопасность", - передает "Интерфакс-Украина".

По словам Перри, США могут предложить Украине альтернативу. "Мы рады сообщить, что так и поступим", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Украина намерена закупить в России три четверти от всего объема необходимого стране угля.

Согласно опубликованной Министерством энергетики и угольной промышленности структуре топлива ТЭС и ТЭЦ на 2019 год, доля угля из России составит 3 млн 815 тысяч тонн или 72 процента от общего объема закупок.

В общем, в следующем году на теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали поставят 28 млн 159 тыс. тонн угля. Из них - 5 млн 269 тыс. тонн антрацита, газового угля - 22 млн 89 тысяч тонн.

Кроме того, Киев не будет закупать уголь из ЮАР, но закупит в США 418 тысяч тонн.