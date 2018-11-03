Украину предложили сделать "52-м штатом" США

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Украинский политтехнолог Сергей Гайдай с иронией выразил мнение, что Украина могла бы стать 52-м штатом США (административно делятся на 50 штатов. - Прим.).

Об этом Гайдай рассказал в эфире YouTube-канала издания Politeka.

"Да я думаю, что идея, чтобы Украина стала 52-м, если не ошибаюсь, штатом Америки и заимела все те, скажем так, плюсы, которые имеют жители США, многие украинцы не отказались бы", - сказал он.

По его словам, Украине "лучше брать пример с богатой, серьезной и мощной страны и быть, скажем так, ее союзником".

США административно делятся на 50 штатов. Столицы - город Вашингтон - выделена в особое административно-территориальное образование вне пределов какого-либо штата - федеральный округ Колумбия.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что несмотря на то, что Россия всячески ослабляет защищенность США, глава Белого дома Дональд Трамп хочет, чтобы отношения с Москвой были "хорошими".