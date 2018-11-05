Экс-генпрокурор предложил стребовать с России "триллионы" и вернуть за них Крым

Экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун / скриншот из видео

В ближайшие 10-20 лет аннексированный Крым вряд ли будет возвращен в состав Украины. Однако в течение этого времени Россия должна выплатить Киеву триллионы в качестве компенсации за причиненный ущерб.

Такое мнение высказал экс-глава ГПУ Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne.

"Они (россияне. - Прим.) говорят: там народ проголосовал и выбрал свою судьбу, а мы говорим - прекрасно, но там было имущество украинских граждан, которые живут на нашей территории. Верните наше имущество - там были земли, дома, бизнес. Хотите Крым? Платите триллионы!" - сказал Пискун.

Эти деньги, считает Пискун, помогли бы поднять экономический уровень Украины настолько, что жители полуострова, поддержавшие аннексию, сами бы попросились назад.

"Давайте не будем врать людям и не делать то, что делают наши пиар-агентства: "Мы вернем Крым". Ну что, разве нам непонятно, что Крым мы не вернем в ближайшие 10-20 лет? Но нам с этим надо жить и понимать, что за Крым Россия должна понести такое наказание, после которого ей очень тяжко будет оправиться, чтобы снова нормально зажить", - заключил он.

Ранее нардеп от "Радикальной партии" Юрий Чижмарь заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель, по его мнению, виновата в том, что Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.

Чижмарь напомнил, что в 2008 году Меркель выступила против предоставления Киеву Плана действий по членству в НАТО. По мнению нардепа, это стало причиной потери Украиной части своей территории.