Климкин заявил о невозможности вживить "российскую колонию Донбасс" в Украину

Глава МИД Украины Павел Климкин / УНИАН

Оккупированные Россией территории Донбасса, которые Москва сделала своей колонией, невозможно "вживить" в Украину искусственным путем.

Такое мнение выразил глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя результаты "выборов" в "ЛДНР".

"Из Кремля уже успели поздравили своих марионеток с фейковых выборами. Ну что сказать: сами придумали, сами провели, сами себя приветствуют... Оккупированный Донбасс, как российская колония, не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину", - написал Климкин в Twitter.

Министр отметил, что возможен диалог по переходному периоду, "но не такой фундаментальный принцип" - принять все на условиях Кремля.

Напомним, выборы главарей и "депутатов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" прошли в воскресенье, 11 ноября. В результате непризнанного Украиной голосования главарем "ДНР" стал Денис Пушилин, "ЛНР" -Леонид Пасечник.

Украинская сторона возбудила уголовное дело. ЕС и НАТО не признают выборы на Донбассе. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что выборы на Донбассе подрывают суверенитет Украины.