Российское письмо. Кремль поздравил Пушилина и Пасечника с "победой на выборах".

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Помощник президента РФ Владислав Сурков направил особое поздравление "с победой на выборах" главарям группировок "ДНР" и "ЛНР" Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

Соответствующее сообщение опубликовал в понедельник, 12 ноября, глава "Центра политической конъюнктуры в РФ" Алексей Чеснаков, сообщает портал "ТАСС".

По его данным, Сурков уже направил свои "поздравления с победой" Пушилину и Пасечнику. "В поздравлении, говорится, что высокая явка показала всему миру, что на Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева", − сказал Чеснаков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко прокомментировал "выборы" в "ДНР".