Генерал-разведчик рассказал о превосходстве украинского оружия над американским

Ракетный комплекс "Корсар" / narodna-pravda.ua

Украина не нуждается в военной помощи из заграницы, в частности из США, так как новейшая украинская военная техника не только не уступает, но по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги. Поэтому стране необходимо сосредоточиться на развитии собственных технологий, а не просить помощи зарубежом.

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки (СВР) Украины генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью "Апострофу".

"В настоящее время нам такая помощь и не нужна, потому что у нас есть такие разработки, которые, по словам американских военных, не хуже, чем в США. А по некоторым параметрам мы уже и превосходим Штаты, потому что у нас техника используется как раз в реальных боевых условиях", - сказал Маломуж.

По его словам, состоящие на вооружении ВСУ ракетные комплексы "Корсар" и "Скиф" "не хуже Javelin".

"Наши радиотехнические комплексы, которые обезвреживают систему наведения огня у противника, которые фактически лучшие в мире после США. Поэтому в данной ситуации надо развивать эти направления. Также надо развивать и наши танковые возможности, ведь на базе "Оплота" создаются новейшие разработки, которые по некоторым параметрам преобладают над западными аналогами. То есть надо не прибедняться, а работать исходя из бюджета и не воровать", - отметил экс-глава СВР.

Маломуж убежден, что глава МИД Украины Павел Климкин, заявляя о переговорах по оружию в США, преследует исключительно пиар-цели.

"Это делается только для пиара. Он хочет показать, что договорился в Америке, что у нас есть перспективы. Это политика двойных стандартов. В данной ситуации это одна позиция, которая, к сожалению, звучит и от президента, и от Климкина... Основная наша беда в том, что проекты не реализуются. Ребята на фронте говорят, что ничего из того, что показывают на выставках и парадах, в войсках практически нет", - заключил Маломуж.

Накануне Павел Климкин заявил, что Украина и США ведут переговоры о новых поставках летального вооружения.

Ранее Климкин заявил, что в войне с Украиной Россия потерпела поражение, так как потеряла Киев в контексте любого сотрудничества.