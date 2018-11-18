Климкин заявил о поражении России в войне с Украиной

Глава МИД Украины Павел Климкин / УНИАН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в войне с Украиной Россия потерпела поражение, так как потеряла Киев в контексте любого сотрудничества.

"Путин с самого начала хотел расколоть пополам Украину. Это была его идея "русского мира" и "Новороссии", иметь половину Украины как российскую колонию и часть - как российский протекторат. Теперь аннексирован Крым, часть Донбасса, но вся Украина, свободная и демократическая, не под российским контролем. В этом плане, он точно уже проиграл", - приводит слова Климкина УНИАН.

О поражении Путина, по мнению министра, свидетельствует растущее число украинцев, которые хотят вступить в НАТО - с 19 процентов в 2013 году до 55 процентов в 2018-м.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что после реализации проекта "Северный поток-2" Россия может начать наступление на Киев. "Что помешает (президенту РФ) Владимиру Путину отправиться на Киев?" - размышляет Моравецкий.