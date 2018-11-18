Премьер Польши спрогнозировал наступление России на Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий / Reuters

Опасность проекта "Северный поток-2" заключается в том, что после его реализации украинская газотранспортная система (ГТС) станет не нужна, и Россия может начать наступление на Киев.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает PAP.

"Что помешает (президенту РФ) Владимиру Путину отправиться на Киев?" - размышляет Моравецкий.

Премьер выразил сожаление, что те средства, которые Европа платит России за газ, Москва инвестирует в свою армию. Поэтому, по его словам, Варшава будет просить США о "зонтике безопасности".

"Вы будете удивлены тем, кого я процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты так жадны, что продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Мы, европейцы, теперь должны платить россиянам за газ. Они получат много денег, которые инвестируют в свою армию. И мы попросим американцев дать нам зонтик безопасности против России. Такова логика, о которой говорил Ленин", - заключил Моравецкий.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что США начнут совместную с Украиной работу по остановке строительства газопровода "Северный поток-2".

"Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья пали жертвой политического и экономического манипулирования, которое Россия пыталась применить в Украине после того, как та сбросила советские оковы", - сказал Помпео.

По его словам, проект "СП-2" подорвет экономическую и стратегическую безопасность Украины, а также поставит под вопрос суверенитет европейских стран.