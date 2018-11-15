"Javelin – только начало": Украина работает над прямыми закупками оружия в США

15 ноября 2018, 18:26

Посол Украины в США рассказал о новых возможностях военно-технического сотрудничества.

США, Украина
Украина может перейти на прямые закупки оружия в США / 112.ua

Посол Украины в Соединённых Штатах Валерий Чалый заявил о работе по переходу на прямые закупки вооружения в США.

"Я могу отметить только одно, что у нас открываются новые возможности военно-технического сотрудничества. Мы работаем сейчас над тем, чтобы изменения в украинское законодательство позволили прямые закупки военной техники и вооружения, без посредников. И эти изменения могут открыть новые возможности для нашего взаимодействия с США", - подчеркнул он в интервью "Укринформу".

Он также рассказал о позиции в Белом доме и в других структурах США о том, что чем больше вооружений Украина будет закупать у Соединенных Штатов, тем больше получит по прямой бесплатной помощи.

"То есть это связанные процессы, и, я считаю, нам целесообразно идти именно таким путем. Есть типы вооружений, которые нам очень нужны, но мы их сами не производим, они есть в Соединенных Штатах. Мы как раз над этим работаем. Каждое такое соглашение и договоренность предусматривает подготовительный период, поэтому, я думаю, вы увидите результат в следующем году.

После того, как США предоставили Украине противотанковое вооружение, катера, мы думаем над следующими вопросами, и не только думаем, но также взаимодействуем очень прагматично с американской стороной", - добавил чалый.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сенат США одобрил бюджет страны на оборону, в который заложено $ 250 млн на укрепление обороноспособности Украины.

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США летальное оружие Javelin Валерий Чалый
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