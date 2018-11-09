"Javelin не хватит": Бывший посол США на Украине призвал дать ВСУ мощное летальное оружие

Джон Хербст / universe.byu.edu l

В Канаде во время заседания Постоянного комитета парламента страны американский дипломат и экс-посол США в Украине Джон Хербст призвал западных политиков поставлять ВСУ современное летальное оружие.

Соответствующее сообщение было опубликовано агентством "Укринформ". По словам Хербста, налаженные поставки такого оружия дадут возможность Украине противостоять российским операциям.

"В интересах не только Украины, но и Запада предоставить Украине оружие, в частности ракеты класса "земля-земля" и "земля-море", чтобы сделать уязвимыми возможные российские десантные операции с высадкой на берег", — заявил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Хербст озвучил шансы Порошенко выиграть выборы.