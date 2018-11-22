Рада подняла штраф за пьяную езду до 51 тыс. гривен

Верховная Рада Украины подняла штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения до 51 тыс. грн.

За соответствующий законопроект (№7279-д - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений") проголосовали 239 нардепов.

"Законопроект вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав его уголовным проступком (наказание - штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет, а при повторном нарушении - до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет)", - сообщила пресс-служба МВД.

Расследованием уголовных проступков будут заниматься дознаватели по ускоренной процедуре - в течение не более 72 часов с момента сообщения о подозрении или задержания. В отдельных случаях - до 1 месяца.

Закон вступает в силу 1 января 2020 года.

Накануне Рада не поддержала постановление об отмене повышения штрафов за ввоз машин на еврономерах, как этого требуют владельцы "евроблях".