Рада поставила точку в вопросе "евроблях"

"Евробляхи" / УНИАН

Верховная Рада не поддержала постановление об отмене повышения штрафов за ввоз машин на еврономерах, как этого требуют владельцы "евроблях".

Как сообщается на сайте парламента, за отмену проголосовали 39 нардепов, против - 10, воздержались - 34, 209 не голосовали.

Также парламентарии не поддержали отмену законопроекта 4787, который ввел льготную "растаможку" для всех б/у автомобилей из Европы.

Напомним, 8 ноября Рада приняла во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, касающиеся обложения акцизом легковых транспортных средств и увеличения штрафов за нарушения при ввозе транспорта в Украину. В этот же день парламент повысил штрафы для владельцев "евроблях".

В связи с этим 20 ноября по всей Украине начались акции протеста водителей "евроблях".

По информации Укравтодора дороги блокировались в 12 областях страны. В среду, 21 ноября, дороги перекрыты в 6 областях.