Рада поставила точку в вопросе "евроблях"

В среду, 21 ноября, дороги перекрыты в 6 областях.
Верховная Рада не поддержала постановление об отмене повышения штрафов за ввоз машин на еврономерах, как этого требуют владельцы "евроблях".
Как сообщается на сайте парламента, за отмену проголосовали 39 нардепов, против - 10, воздержались - 34, 209 не голосовали.
Также парламентарии не поддержали отмену законопроекта 4787, который ввел льготную "растаможку" для всех б/у автомобилей из Европы.
Напомним, 8 ноября Рада приняла во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, касающиеся обложения акцизом легковых транспортных средств и увеличения штрафов за нарушения при ввозе транспорта в Украину. В этот же день парламент повысил штрафы для владельцев "евроблях".
В связи с этим 20 ноября по всей Украине начались акции протеста водителей "евроблях".
По информации Укравтодора дороги блокировались в 12 областях страны. В среду, 21 ноября, дороги перекрыты в 6 областях.