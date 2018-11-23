"Научат, что Крым - Россия": в Харькове преподавателей института обвинили в сепаратизме

В Харьковском торгово-экономическом институте КНТЭУ работают преподаватели с антиукраинской позицией.

В частности, должность заведующей кафедрой туристического и гостиничного бизнеса заняла преподаватель Оксана Бервено, которая принимала участие в антиукраинских митингах, говорится в сообщении Telegram-канала "Х*евый Харьков".

При этом информация о Бервено занесена в базу волонтерского сайта "Миротворец".

"На страницах в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники" она выражает поддержку пророссийским бандформированиям, которые оккупировали отдельные районы Донецкой и Луганской областей", — сказано в сообщении.

Бервено была активисткой и организатором харьковского анти-автомайдана.

Кроме того, преподавательницу ХТЭИ Наталью Вольфсон-Гаршину также заподозрили в сепаратистских настроениях

"Приходи на кафедру туризма и тебя научат тому, что Крым - Россия. Студенты ХТЭИ КНТЭУ прислали информацию о еще одной преподавательнице, где зав.кафедры является известная харьковская антимайдановка Оксана Бервено. Знакомьтесь, Наталья Вольфсон - преподаватель кафедры туристического и гостиничного бизнеса, уроженка Крыма, которая в социальной сети ОК откровенно выступает за его аннексию. Чему она может научить харьковских студентов?", - написал член организации "Рассвет" Вадим Поздняков в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове журналистов NewsOne обвинили в сепаратистской деятельности в атаковали в прямом эфире.