Порошенко распек "брутального нарушителя" Путина за визит в Крым

Порошенко напомнил, что Путин приехал в Крым незаконно

Приезд президента РФ Владимира Путина на территорию оккупированного Крыма является грубым нарушением международного права - Украина расценивает это только так и никак иначе.

"Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права", - , заявил президент Украины Петр Порошенко в пятницу в Киеве после встречи с президентом Словакии Андреем Киской, комментируя посещение Крыма президентом РФ в пятницу.

"От этих визитов Крым российским не станет", - добавил он.

Читайте такжеВ Крыму канализационные стоки сбрасывают в лечебные озераНапомним, 23 ноября Владимир Путин незаконно прибыл с визитом в оккупированный Россией Крым.

Ранее сообщалось, что границы между аннексированными Крымом и Севастополем будет определяться по границам, утвержденными в СССР.

"До конца года будет подписано письменное соглашение, затем в первом квартале следующего проведены кадастровые работы… Территория Севастополя не потерпит существенных изменений и практически на 100 процентов будет совпадать с границами, установленными еще в СССР", - заявил "губернатор" города Дмитрий Овсянников.