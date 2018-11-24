Украина и Латвия договорились, как будут противостоять России

Петр Порошенко и Раймондс Вейонис / Twitter С.Цеголко

Украина и Латвия договорилась о координировании своих позиций по противодействию гибридным угрозам от Российской Федерации. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко в рамках пресс-конференции с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом."Мы имеем общее видение необходимости противодействия тем гибридным инструментам, которые Кремль применяет на Украине и в Европе. Что имеется в виду? Кибератаки, пропаганда, фейковые новости", — цитирует главу государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Порошенко также отметил, что Латвия полностью поддерживает Украину в вопросах продолжения политики санкций касаемо России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Латвия ратифицировала соглашение об ассоциации "Украина - ЕС".