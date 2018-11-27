Политолог прокомментировал возможность полномасштабной войны РФ и Украины

Захваченные украинские катера в Керчи / Reuters

Конфликт Украины и России в Крченском проливе может перерасти в полномасштабное военное противостояние, однако, скорее всего, ограничится локальными действиями российской стороны в акватории Азовского моря.

Такое мнение высказал директор Центра политических исследований "Пента" политолог Владимир Фесенко в колонке для "Нового времени".

"К сожалению, исключать этого (военного противостояния) нельзя. Впрочем, сценарий эскалации может неоднозначно повлиять на ситуацию как внутри Украины, да и в самой России. Я бы сейчас не решился давать точный прогноз, на что может пойти российская сторона - вероятнее всего, можно ожидать локальных действий, прежде всего в районе Азовского моря", - считает Фесенко.

Читайте такжеУ Порошенко есть только один способ доказать "искренность" военного положенияПо мнению эксперта если эскалация продолжится, то это может привести к усилению поляризации в настроениях украинских избирателей.

"В любом случае последствия будут неоднозначными. Неизвестно, кто и от чего выиграет больше. Здесь произойдут некие наслоения различных факторов. Но если обострение ситуации и напряжения с Россией продолжатся, то это наверняка приведет к усилению поляризации в настроениях украинских избирателей. И это, к огромному сожалению, крайне опасно", - заключил политолог.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения на 60 дней. Россия в свою очередь запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН.