"Просто спектакль". СБУ обвинило россиян в сливе в Сеть фейковых переговоров во время атаки на корабли на Азове

Корабли. Иллюстративное фото / Корреспондент.net

Российские спецслужбисты пойдут на все ради дискредитации доказательств, собранных Службы безопасности Украины по поводу агрессии РФ в Азовском море.

Об этом во время брифинга в пятницу, 30 ноября, заявил начальник аппарата главы украинской спецслужбы Игорь Гуськов. По его словам, радиопереговоры, записанные украинскими специалистами по радиоперехвату, несут на себе явные черты некоего спектакля.

Гуськов полагает, что россияне могут в любой момент "сорвать занавес" и показать, как готовится спектакль. Однако в СБУ также допускают, что не стоит полностью исключать и вариант элементарной "дурости" сотрудников спецслужбы и отхода от инструкций.

Напомним, накануне были опубликованы переговоры экипажей авиации РФ, обстреливавших украинские корабли в Керченском проливе. Позднее глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявляли о том, что военнослужащие ВМС Украины подали две радиограммы о проходе по Азовскому море.

25 ноября россияне атаковали группу украинских кораблей в Керченском проливе с применением оружие. В результате группа моряков ВМС Украины оказалась в плену Корабли россияне отбуксировали в порт Керчи (аннексированный Крым).