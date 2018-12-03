"На пороге – оттепель": где в Украине ждать мокрого снега, а где – тепла

Когда в Украине ожидается оттепель / rewalls.com

Погода в Украине 4 декабря будет теплее, чем в начале недели, однако в ряде регионов ожидаются дожди с мокрым снегом.

"Уже на пороге – оттепель", – написала синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

Погода в Украине на завтра

Температура в Украине 4 декабря ожидается в пределах от 0 до +5 градусов. Теплее будет на западе – до +7 градусов, на юге – до +8 градусов и в Крыму – +7-11 градусов. А вот прохладнее всего – на востоке: здесь днем прогнозируется от -5 градусов до -2 градусов.

Читайте также"Украина превращается в тропики": синоптики дали точный прогноз на зиму 2018-2019Что касается осадков, то завтра на севере местами возможен дождь, а вечером – мокрый снег. Вероятны осадки и в Одесской области. Также стоит ждать туманов.

"На дорогах в условиях оттепели будут стоять лужи и снежная каша – спасайтесь резиновыми высокими сапогами", – порекомендовала синоптик.

В середине недели немного похолодает, а затем – на выходные, 8-9 декабря – снова ожидается потепление.

Погода в Киеве на завтра

Как уже сообщалось, в Киеве 4 декабря будет тепло. Во вторник в столице ожидается теплая, сырая и пасмурная погода.

Ранее синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какая погода в Украине ожидается на Новый год и Рождество. В конце декабря будет до -6 градусов, предупредил народный синоптик.

Кроме того, Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.