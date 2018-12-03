Оттепель и похолодание: синоптик предупредила о "погодных качелях" в Киеве

3 декабря 2018, 11:12

В среду в столице ожидаются осадки, отметили в Укргидрометцентре.

Синоптик сообщила, что в Киеве после оттепели немного похолодает
В Киеве после оттепели немного похолодает, сообщила синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что во вторник, 4 декабря, в Киеве будет тепло, в середине недели немного похолодает, а на выходных опять будет оттепель.

Во вторник в столице ожидается теплая, сырая и пасмурная погода, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"…завтра — высокая влажность, вероятность периодических незначительных осадков, днем до +2, +3 градусов. В середине недели немного похолодает, подсохнет, а на выходные, 8-9 декабря, — снова придет оттепель", — отметила Диденко.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что в среду, 5 декабря, в городе ночная и дневная температуры составят -1…+1 градус, ожидается мокрый снег с дождем. По данным синоптиков, 6 числа в Киеве ночью прогнозируется -2…-4, а днем — -1…+1 и дождь со снегом.

Синоптик сообщила, что в Киеве после оттепели немного похолодает
В Киеве после оттепели немного похолодает, сообщила синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине перед Новым годом — с 28 по 31 декабря — будет хороший снег, температура составит 4-6 градусов мороза.

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Киев погода оттепель Наталья Диденко
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