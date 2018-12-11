"ЧМ-2018 в РФ и российские сериалы". Стали известные самые популярные запросы украинцев в Google

Google / Reuters

Сотрудники украинского филиала американского интернет-гиганта Google в официальном блоге опубликовали итоговый рейтинг наиболее популярных поисковых запросов отечественных пользователей за 2018-й.

Больше всего в уходящем году украинцы искали через Google стал "ЧМ 2018" – проходившее в России мировое футбольное первенство. На второй позиции расположился новый сезон российского сериала "Мажор", а на третьей – проходивший в Португалии международный песенный конкурс "Евровидение-2018". Кроме того, украинцы через Google традиционно пытались искась ссылки новые на скачку фильмов, сериалов и трансляций Зимней Олимпиады-2018, проходивший в южнокорейском Пхенчхане.

В категории "Фильмы" в 2018-м украинцы больше всего искали через Google новый комиксный боевик − "Веном" (в главной роли Том Харди). "Покупкой года" в Украине признали игрушку "Бейблейд". Кроме того, украинцы активно интересовались покупкой прибора-тюнера Т2 (для цифрового телевидения), билетов на поезда "Укрзалізниці" и биткоинов.

Напомним, в 2017-м среди украинцев самыми популярными запросами в Google были российский сериал "Физрук" и программа-анонимайзер.