"Трактор – вот настоящая криптовалюта": под Днепром село подсчитывает прибыль после виртуальных вкладов

Жительница Елизаветовки поросят называет "криптиками" / Фото: скрин видео ТСН

Община села Елизаветовка Днепропетровской области вложила деньги в криптовалюту и получила первую прибыль.

Как говорится в сюжете ТСН, эксперимент с виртуальными вкладами впервые реализовал сельский голова Елизаветовки, который вложил в криптовалюты 13 тысяч гривен собственных средств и со временем утроил сумму.

Затем жители общины приняли решение вложить в криптовалюту бюджетные средства, чтобы прибыль потратить на нужды сел. За полгода на счета накапало около 200 тыс. грн. Проценты раздали людям, получилось по 100 гривен каждому.

Многие жители поддерживают руководство и считают, что за криптовалютой будущее, поэтому согласны делать вклады из денег общины.

Однако некоторые селяне убеждены, что деньги нужно вкладывать не в виртуальный мир, а в реальную продукцию.

"Трактор — вот это настоящая криптовалюта! Вот это куплено за деньги сельского совета. Ждали 3 года. Вот это настоящая криптовалюта, вот это жизнь села", - говорит тракторист и местный депутат Вадим.

В сельском совете эксперимент с вкладами в криптовалюту намерены продолжить и убеждены, что к концу года жители получат по две тысячи гривен процентов.

Как ранее сообщалось, экономист спрогнозировал курс криптовалют в 2019 году.