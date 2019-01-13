Полковник ВСУ задал "сердитым" Турчинову и Полтораку вопрос по Крыму

Крым / Reuters

Если официальный Киев несогласен с экспансионистскими претензиями Москвы относительно Керченского пролива и готов к столкновению в нем с РФ, то Украина, следовательно, может ввести войска и в аннексированный Крым.

Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко в эфире телеканала NewsOne.

"У меня к господину (Александру) Турчинову (секретарю СНБО. - Прим.) и господину (Степану) Полтораку (главе Минобороны. - Прим.) возникает абсолютно адекватный вопрос. Да, мы не признаем то, что Москва считает Керченский пролив своим. Но ведь мы не признаем и то, что Москва считает своим Крым... Если они такие сердитые и сильные, что готовы биться в Керченском проливе, то почему не готовы ввести войска в Крым?" - спросил Стеценко.

Он подчеркнул, что Киев имеет на Крым такие же права, как и на Керченский пролив.

"Мы имеем право воевать за свою землю и свои акватории. Но способны ли мы сейчас? Что сделал господин Полторак и господин Турчинов для того, чтобы мы на пятом году войны были готовы и способны воевать за себя?" - возмутился военный.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.