Украинцы напомнили Порошенко о случаях изнасилования мужчин

Президент Украины Петр Порошенко

На сайте президента Петра Порошенко появилась петиция с просьбой отправить на доработку правки к Уголовному кодексу Украины, касающиеся домашнего насилия и согласия на секс.

"Данный закон дискриминирует мужчину по отношению к женщине (сексизм). Новая редакция определения термина "изнасилование" позволяет законно назвать едва ли не всех мужчин "насильниками", ведь это очень упрощает процедуру признания факта изнасилования женщины", - говорится в тексте петиции.

По мнению автора инициатора обращения Андрея Потурая, для мужчины же наоборот процесс усложнился.

"Предыдущая редакция статьи содержала фразу "физическое насилие, угрозы или беспомощное положение". Например, человек не может заявить о сексуальном насилии связанным с беспомощным положением, потому что в таких действиях просто не будет состава преступления! Более того, доказать факт добровольного согласия на сексуальный контакт почти невозможно (закон это просто никак не регламентирует)", - отметил Потурай.

Читайте такжеДля мужчин в Украине безопасного секса больше нетОн подчеркнул, что само слово "проникновение" аннулирует право мужчины быть признанным изнасилованным женщиной, что, по его мнению, является нарушением ст.24 Конституции.

Напомним, с 11 января 2019 вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Украины, расширяющие трактовку понятий "изнасилование" и "насилие сексуального характера".