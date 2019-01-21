Синоптики рассказали, где в Украине морозы жахнут сильнее всего и в чем плюс такой погоды

Где в Украине будет холоднее всего / 1zoom.ru

По народным приметам, если на Крещениепогода была сухой и ясной, то лето стоит ждать засушливого.

Что касается прогноза погоды краткосрочного, то 21 января югу и востоку синоптики обещают осадки. С запада на восток Украины термометры будут показывать от -1 градуса до -4 градусов. А вот северу обещают морозы до -6 градусов, в то время как на юге прогнозируется около 0 градусов.

При этом уже начиная с 22 января столбики термометров поползут вниз по всей Украине. Холоднее всего будет в Харьковской области – до -10 градусов, а ночью – до -14 градусов.

В то же время есть и плюс: на несколько дней погода в Украине порадует солнцем – до среды, 23 января, когда снова ожидается снег (на юге – с дождем).

Ранее сообщалось, что погода в Украине с 21 января будет снежной и морозной. Причем морозы в течение недели будут только усиливаться.

Напомним, спрогнозирована средняя температура в Украине в январе-2019. В захваченном РФ Крыму в январе может быть до +3 градусов, отметили в Укргидрометцентре.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.