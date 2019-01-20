Занесет и заморозит: синоптики напугали прогнозом погоды на неделю

20 января 2019, 20:17

На дорогах украинцев уже традиционно ждет гололедица.

мороз, снег, зима, собаки
Какой будет погода в Украине / motto.net.ua

Погода в Украине с 21 января будет снежной и морозной. Причем морозы в течение недели будут только усиливаться.

Погода в Украине 21 января

В понедельник ожидается гололедица на дорогах. На юге, в центре и на востоке страны налипание мокрого снега, гололед.

"На большей части территории страны снег, на юге и в Приазовье с дождем… Лишь во Львовской, Волынской, Ровненской, а днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков", – отмечается в сообщении Укргидрометцентра.

Термометры покажут до -11 градусов ночью и до -6 градусов днем.

Погода в Киеве 21 января будет преимущественно облачной, но без существенных осадков днем. На дорогах местами гололедица. Температура ночью -6-8 градусов, днем -2-4 градусов.

Погода в Украине 21 января: карта

Погода в Украине 22 января

Погода в Украине 22 января будет облачной, но без осадков. На дорогах гололедица.

Погода в Киеве 22 января будет без осадков, ожидается переменная облачность. Температура -10-15 градусов ночью и -4-9 градусов днем.

Погода в Украине 22 января: карта

Погода в Украине 23 января

Погода в Украине 23 января ожидается облачной и с небольшим снегом. На дорогах гололедица. Днем на юге прогнозируется до +2 градусов.

Погода в Киеве 23 января облачная с прояснениями, днем пойдет небольшой снег. Температура составит до -10-15 градусов ночью и -4-9 градусов днем.

Погода в Украине 23 января: карта

Погода в Украине 24-25 января

Под конец недели снег ожидается везде, кроме севера страны, местами с дождем.

При этом 24 января столбики термометров опустятся до -14 градусов ночью на севере и востоке страны, а вот 25 января ожидается потепление на 3-6 градусов. Днем местами ожидаются плюсовые температуры.

Погода в Украине 24 января: карта

Погода в Киев 24-25 января останется морозной: 24 января ночью термометры покажут до -8-13 градусов, а 25 января ночью – порядка -4-9 градусов. Днем столбики термометров приподнимутся до -2-7 градусов.

Погода в Украине 25 января: карта

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что на юге и востоке Украины, а также в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях погоду будет определять активный циклон, который спровоцирует сильные осадки.

А народный синоптик Владимир Деркач рассказал, когда в январе ждать потепления. Он подчеркнул, что серьезных морозов до -20 градусов в первом месяце 2019 года не будет.

Напомним, спрогнозирована средняя температура в Украине в январе-2019. В захваченном РФ Крыму в январе может быть до +3 градусов, отметили в Укргидрометцентре.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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