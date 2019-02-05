"Вшивые грязные лапти прут к нам": в Керчи призвали закрыть Крымский мост для переселенцев из РФ

Крымский мост призвали закрыть из-за гастарбайтеров из РФ / twitter.com/KrimRt

В пабликах соцсетей города Керчь в незаконно аннексированном Крыму полно возмущенных комментариев по поводу желающих переехать на полуостров россиян.

Крымчане весьма недружелюбно высказываются в адрес потенциальных новых жителей из России.

"Мне вот интересно, что вас так сюда манит? Слетаются, как мухи на... мед. Работы нет, город грязный, парковок нет. Езжайте в Краснодарский край", "Закрывайте уже мост! (Крымский – ред.)", "Еще одни гастарбайтеры прут в Керчь. Вас только и не хватало. С 14 года (2014 год – год аннексии Крыма – ред.) вас столько понаехало!! Задрали уже! Керчь не резиновая!" – пишут с возмущением люди.

В комментариях к посту пользователи добавляют: "Понаехали прут не только потому, что гавнище в их залупинсках пробило дно давно. Самая жуть в том, что вшивые грязные лапти прут с надеждой получить команду грабить крымчан так, как освободители грабят донецких".

/ twitter.com/CrimeaUA1

/ twitter.com/CrimeaUA1

Аналогично высказываются и жители города Саки:

/ twitter.com/CrimeaUA1

Ранее автор проектов Крымского моста рассказал о нарушениях при его строительстве. В районе Крымского моста необходимо проведение работ по чистке и углублению канала.

Напомним, с Крымским мостом случилось очередное ЧП. Рабочие пытаются устранить последствия с помощью специальной техники.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Напомним, военный эксперт назвал толстые намеки первых лиц России на проблемы Керченского моста. Крымский мост власти РФ задумывали не для того, чтобы решить проблемы полуострова, полагает аналитик.

Как сообщалось, инженер сказал, из-за чего разрушится Крымский мост. Керченский мост проседает, отметил эксперт.

Кроме того, у Крымского моста возникли серьезные проблемы на 43 млн долларов. Также в железнодорожном тоннеле случился непредвиденный сдвиг породы.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.