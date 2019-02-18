Военный эксперт назвал новую украинскую цель Путина

Вид на порт Одессы / Українські Новини

Россияне имеют планы по закрытию прохода украинским кораблям в Одессу с задействованием своих морских сил, размещенным в аннексированном Крыму.

Соответствующий прогноз в комментарии порталу Обозреватель озвучил военный эксперт и экс-подполковник британской армии Глен Грант.

"То есть он [Владимир Путин – Главред] сейчас в непростой ситуации, и я думаю, что его генералы ему говорят, что, мол, мы должны что-то делать. И надо понимать, где правда, когда они говорят о своем вооружении, или это только часть одной из волн, когда они пытаются информационно влиять на НАТО, хвастаясь новейшим оружием, современными роботами", —заявил он.

По мнению Гранта, в случае, если неудачей закончится пятый-шестой переход украинских кораблей из Азовского моря в Черное, не исключено, что многие корабли просто не решатся на перемещение в Одессу, поскольку этот процесс будет осложнен до крайности из-за постоянных остановок и простоев.

Напомним, ранее Грант объяснил, ради чего Путин пошел на аннексию Крыма, а также назвал риски начала новой войны России в Украине.