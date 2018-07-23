В Одессу прибыли шесть кораблей НАТО, которые смогут посетить все желающие

Шесть военных кораблей Североатлантического Альянса, которые прибыли сегодня в порт Одессы в составе постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2) - фрегат Королевских ВМС Нидерландов De Ruyter, фрегат Турецкой Республики Fatih, румынский фрегат Regele Ferdinand, вспомогательное судно ВМС ФРГ Rhein, минный тральщик ВМС Турции Anamur и румынский минный тральщик Lupu Dinescu, в скором времени откроются для посещения всеми желающими.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил командир похода постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) коммодор Боудевин Бутс. Пресс-конференция состоялась на борту фрегата Королевских ВМС Нидерландов De Ruyter, передает УНИАН.

"Наш визит носит дружественный характер", - подчеркнул Бутс, отметив, что делегация иностранных моряков уже встретилась с командующим украинскими ВМС адмиралом Игорем Воронченко. Коммодор добавил, что также состоялась встреча с представителями местных властей и планируется еще несколько встреч "с украинскими партнерами".

"Также планируем открыть корабли для посещения", - сказал Бутс.

Предполагается, что корабли будут открыты для посещения жителями и гостями города 24 июля - с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00, а также 25 июля - с 14.00 до 16.00.

Напомним, в акватории Черного моря, 21 июля, завершились международные военно-морские учения Sea Breeze-2018. В них приняли участие военно-морские силы 17 стран мира, в том числе Украины.

Ранее в Черное море вошел ежегодный гость украинских портов и постоянный участник всех совместных военно-морских учений - штабной корабль ВМФ США USS LCC/JCC 20 Mount Whitney; на этот раз он прибыл для участия в совместных украинско-американских учениях Sea Breeze-2018.

Позднее украинские пограничники отчитались, как во время многонациональных учений "Sea Breeze-2018" успешно провели отработку сложнейшего десантирования с вертолета без парашюта на водную гладь.