Западный эксперт объяснил, ради чего Путин пошел на захват Крыма

Владимир Путин пошел на захват Крыма, в частности, для того, чтобы показать, что Украина — это собственность РФ, полагает западный эксперт / Reuters

Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин пошел на захват Крыма не только ради полуострова, а и для того, чтобы победить Украину.

Часть политики главы РФ — "это демонстрация, какой он сильный мужчина, что он может и что он сделал", рассказал аналитик в интервью Liga.net.

"(Аннексия — ред.) Крыма не была только ради Крыма, это было для того, чтобы выбить из колеи и победить Украину, показать, что Украина — это собственность России", — отметил собеседник.

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — экспертПо его словам, лидер страны не предвидел антироссийский эффект захвата полуострова. "Я абсолютно уверен, что он не ожидал, что украинское общество встанет и пойдет на фронт (воевать на Донбасс — Ред.) в 2014-м", — добавил Грант. Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.