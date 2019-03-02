Синоптики рассказали, где в Украине ударят морозы до –15°

В Украине ожидается снижение температуры / dpchas.com.ua

В воскресенье, 3 марта, в Украине ожидается понижение температуры, в ночное время стоит ожидать от 6 до 11° мороза.

При этом в Сумской и Черниговской областях местами столбик термометра опустится до отметок -12 -15°.

Как сообщили в Укргидрометцентре, днем на Левобережье от 2° мороза до 3° тепла, на Правобережье 2-7° тепла. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Киеве - без осадков, температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° тепла.

Карта прогноза погоды на 3 марта / meteo.gov.ua

Читайте такжеЛетняя жара до +25: синоптик назвала самый теплый месяц весны

В Укргидрометцентре добавили, что 4 марта ночью местами в западных, днём в северных и восточных областях осадки, преимущественно дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ожидается западный и юго-западный ветер, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, в западных областях до 5° тепла, днём 3-8° тепла, в западных и южных областях 8-13°.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днём 5-7° тепла.

Карта прогноза погоды на 4 марта / meteo.gov.ua

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в понедельник, 4 марта, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

"По данным Укргидрометцентра, 4 марта, в связи с оттепелью, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в марте в Украине будут наблюдаться температурные качели.