"Мороз пощиплет": синоптик предупредила о серьезном похолодании

В Украине усилятся морозы / vlasti.net

В ночь на воскресенье, 3 марта, в Украине ожидается ясная погода, при этом температура воздуха будет в пределах от 6 до 12 градусов мороза, а на северо-востоке прогнозируется до -10 -14 градусов.

Как подчеркнула синоптик Наталья Диденко, днем потеплеет до +2 + 7 градусов, на Западе до +9 градусов, на Востоке ожидается от 0 до + 3 градусов.

"В Киеве ближайшая ночь будет щипаться, до -6-8 градусов, завтра днем потеплеет до + 3 + 6 градусов. Будет сухо и ветрено", - отметила она в Facebook.

Кроме того, по прогнозу синоптика, с понедельника, 4 марта, в Украине ожидается потепление и осадки.

/ wetteronline.de

Напомним, ранее синоптики рассказали, где в Украине ударят морозы до –15°.