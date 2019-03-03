Пришедшего на митинг против себя мэра Олевска приняли за протестующего

Градоначальник даже умудрился подержать плакат с лозунгами против самого себя.
Мэр Олевска Житомирской области Олег Омельчук решил потроллить митингующих против его политики граждан и вышел вместе с ними на митинг против самого себя.
"Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Мэра никто не узнал. Мэр – тролль 80-го уровня", - написал в Twitter главный редактор портала ITC.ua Тарас Олейник.
Автор поста прикрепил в нему фото, на котором Омельчук держит плакат с надписью: "Мэр с приспешниками ущемляют права общины".
Как известно, жители Олевска обвиняют мэра в незаконном выделении земли. Против него правоохранительные органы открыли ряд уголовных производств по поводу махинаций с землей.
Напомним, в город Олевск Житомирской области направлены бойцы Национальной гвардии Украины. Такое решение было принято из-за обострения ситуации с незаконной добычей янтаря.