Пришедшего на митинг против себя мэра Олевска приняли за протестующего

Олег Омельчук оказался солидарен с гражданами города / Фото: olevsk-rada.gov.ua

Мэр Олевска Житомирской области Олег Омельчук решил потроллить митингующих против его политики граждан и вышел вместе с ними на митинг против самого себя.

"Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Мэра никто не узнал. Мэр – тролль 80-го уровня", - написал в Twitter главный редактор портала ITC.ua Тарас Олейник.

Автор поста прикрепил в нему фото, на котором Омельчук держит плакат с надписью: "Мэр с приспешниками ущемляют права общины".

Как известно, жители Олевска обвиняют мэра в незаконном выделении земли. Против него правоохранительные органы открыли ряд уголовных производств по поводу махинаций с землей.

/ Фото: Twitter/Тарас

Напомним, в город Олевск Житомирской области направлены бойцы Национальной гвардии Украины. Такое решение было принято из-за обострения ситуации с незаконной добычей янтаря.