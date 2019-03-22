"ДНР" и пустота: в Сети показали полные безысходности из Донецка

Те самые ряды / Twitter / Unkl Maxno‏

В Сети опубликовали новые безрадостные и безысходные снимки из временно оккупированного боевиками Донецка.

На фото запечатлены опустевшие торговые ряды возле ж/д вокзала Донецка.

"А эти ряды делали для малого бизнеса на ЖД вокзале Донецка. Можете сами убедится как здесь стало оживлённо с приходом русского мира", — написал выложивший снимки пользователь Twitter под ником Unkl Maxno‏.

"Вспоминаю вокзал в Симферополе. Теперь мертвый", "Раньше, от количества людей, можно было потерять друг друга на расстоянии пяти метров", "Вот понаделают фото в 5 утра, а потом разгоняют фейки про молодую республику!", "Такая же картина и возле ЦУМа", "Радиоактивное солнце в 5 утра?", − не стали скрывать свои эмоции от снимков другие пользователи.

Напомним, ранее в Сети показали, к какому упадку привела оккупация боевиков Донецк. До этого в Сети показали шокирующие фото развалин Донецкого аэропорта.