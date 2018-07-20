В Сети показали шокирующие снимки развалин Донецкого аэропорта: фото

В Сети обнародовали неизвестные ранее фотографии разрушенного Донецкого аэропорта, который в ожесточенных боях защищали легендарные "киборги".

"Донецкий аэропорт. Эти фото еще не публиковались в СМИ", - говорится в подписи к фото в паблике "Украинский милитарный портал" на странице в Facebook.

Авторы снимков запечатлели для будущих поколений конструкции практически полностью разрушенного аэропорта, который стал для украинских военнослужащих оборонительным сооружением. На фото мы видим разбитую военную технику, растяжки, сгоревшие автомобили и разрушенный самолет, а также неизвестного "киборга", которого уже может не быть среди живых.

Особенно трепетным кажется снимок разбитых металлических конструкций аэропорта, сквозь которые на горизонте виднеется храм.

Напомним, фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" об обороне Донецкого аэропорта установил новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам в первый уикенд.