Стало известно, как посмертно наградили пулеметчицу с позывным Ведьма

Яна Червоная ("Ведьма") / скриншот из видео

Власти Украины посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу ВСУ Яну Червоную (позывной - "Ведьма").

Соответствующий документ за подписью президента Украины Петра Порошенко был опубликован на официальном интернет-портале сайте главы государства.

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета... наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну — старшего солдата (посмертно)", — указывается в заявлении.

Напомним, ранее Яна Червона (позывной — "Ведьма") и Александр Милютин погибли в зоне ООС на Донбассе после того, как в их блиндаж попали выпущенные боевиками 152-миллиметровые снаряды. Тела погибших оказались на глубине 2,5-3 метра. Сослуживцам Червоной и Милютина вручную пришлось доставать их сослуживцам.