Боец рассказал подробности гибели пулеметчицы Ведьмы

Ведьма погибла в блиндаже после атаки боевиков / скриншот из видео

В Луганской области боец в позывным Шахтер поделился подробностями трагической гибели пулеметчицы Яны Червоной с позывным Ведьма и ее сослуживца Сергея Милютина.

"Я себя корю. Мы просто не успели. Возможно, кого-то бы удалось спасти", - рассказал он в комментарии ТСН.

Шахтер вспоминает, что пылающий блиндаж военнослужащие увидели не сразу, поскольку шел интенсивный обстрел. Они увидели столб огня, который поднялся вверх на высоту порядка пяти метров.

В блиндаже заживо сгорели двое солдат, а также все вещи – обувь, сумки, рюкзаки.

Солдаты рассказывают, что боевики прицельно стреляли по блиндажу, в котором находились люди. Эти позиции на Луганщине в последние две недели регулярно обстреливают террористы. Недавно ранение в руку получил молодой боец, его госпитализировали.

Напомним, власти Украины посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу ВСУ Яну Червоную.

Как ранее сообщалось, волонтеры показали сгоревший блиндаж, в котором погибла Ведьма.