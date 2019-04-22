"Чемодан, вокзал": Ляшко и Вилкул устроили перепалку из-за украинского языка

Олег Ляшко традиционно эмоционально выясняет отношения с коллегами / УНИАН

На заседании согласительного совета Верховной Рады между народными депутатами Олегом Ляшко и Александром Вилкулом возникла словесная перепалка из-за обсуждения языкового законопроекта.

Как сообщает телеканал Прямой, конфликт случился во время обсуждения закона о функционировании украинского языка в качестве государственного.

"Вилкул, если тебе не нравится говорить на украинском языке - чемодан, вокзал, знаешь куда. На украинском языке надо говорить. На украинском языке, точка… Любой чиновник, президент, депутаты, кто угодно - должны знать и любить самый лучший украинский язык. Вам мешает язык? Вы мне мешаете!" - обратился к своему оппоненту Ляшко.

Вилкул заявил коллеге по Верховной Раде, что тот устраивает "клоунаду", получил при этом замечание от спикера. Андрей Парубий утверждает, что Вилкул систематически нарушает регламент.

Напомним, ранее писательница Лариса Ницой посоветовала, как перестать думать по-русски.