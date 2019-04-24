"Решили сжечь мосты с Зеленским": в соцсетях возмущены раздачей российских паспортов в ЛДНР

Паспорт РФ скоро беспрепятственно смогут получить украинцы Донбасса / Фото: УНИАН

В украинском сегменте соцсетей активно обсуждают шоковую новость об упрощении Россией выдачи паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Пользователи высказывают в Facebook возмущение и озвучивают различные версии происходящего и возможного дальнейшего развития событий. Эпицентром обсуждения является тот факт, что президент РФ Владимир Путин решился на такой шаг вскоре после избрания в Украине нового главы государства.

"Россия в очередной раз демонстрирует неприкрытую агрессию в отношении нашей страны, начав выдачу паспортов РФ гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях. Этим демонстративно пытаются доказать, что все идет по их замыслу. Но правда в том, что все эти действия являются преступными, за это придется нести ответственность. Такие испытания должны побудить понимать, что коварство врага не имеет границ. Для усиления позиций нашего государства мы завтра обязательно должны принять закон об использовании украинского языка как государственного! И каждый должен бороться за нашу страну, которая нуждается в поддержке от каждого гражданина! Выстоять в этом противостоянии наша обязанность и великая миссия граждан своей страны!" – написал нардеп Андрей Тетерук.

"Россия решила выдавать паспорта жителям ОРДЛО по упрощенной процедуре. Это фактически делает выполнение Минских соглашений и реинтеграцию этих территорий в Украину невозможной. ОРДЛО окончательно превращается в Приднестровье или Абхазию.

Шаг откровенно недружественный, направленный на обострение ситуации. Вот и все разговоры о потеплении отношений после смены власти и "налаживании диалога с новым руководством Украины". Россия идёт на обострение в одностороннем порядке, без какого-либо видимого повода, в тот момент, когда все ожидали какой-то новой фазы диалога.

Не понимаю, зачем это было сделано именно сейчас. Но выглядит все так, как будто руководство России с самого начала решило сжечь мосты и помочь Зеленскому занять антироссийскую позицию. Может, это и к лучшему. Раньше я уже писал, что никто не сделал больше, для разрыва российско-украинских связей, чем Кремль. Это политику Москва продолжает вести и дальше. И раз так, другого пути, кроме "геть від Москви" не остается, даже если кому-то и хотелось выбрать другой путь", - подчеркивает журналист Денис Казанский.

"Путин выдает паспорта ОРДЛО, Янукович объявил, что хочет вернуться, цены на бензин повышаются - в этом весь классический Путин. Проверяет ЗЕ на вшивость", - заявил в видеообращении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Дії Путіна - це перевірка ЗЕ "на вшивість" Путін видає паспорти ОРДЛО, Янукович оголосив, що хоче повернутися, ціни на бензин підвищуються - в цьому весь класичний Путін. Перевіряє ЗЕ на вшивість. — Путин выдаёт паспорта ОРДЛО, Янукович объявил, что хочет вернуться, цены на бензин повышаются - в этом весь классический Путин. Проверяет ЗЕ на вшивость. https://youtu.be/uP7er98Kxuc Опубликовано Mikheil Saakashvili Среда, 24 апреля 2019 г.

"Происходящее свидетельствует лишь об одном - отказываться от порабощения Украины Россия не собирается. Не мытьем, так катаньем..." – утверждает журналист Александр Швец.

"Путин даёт Донбассу российские паспорта. Для войны с Россией это шаг в сторону определенности - это официальная оккупация. С этого дня ни Минский, ни Нормандский формат уже не имеют смысла. Не нужно быть мудрецом - почти все жители ОРДЛО возьмут российские паспорта, потому что видят в этом выход для себя из тупика. С этого дня Киеву будет чрезвычайно тяжело вернуть эти территории - при пассивности Запада, ведущего бизнес с Россией. Юридически мы ещё будем бороться за свой Донбасс, но фактически шансы минимальные. Ну и конечно Зеленский вообще не способен что-то изменить, только если не разменяет эту территорию на часть суверенитета", - отмечает Максим Бутченко.

"Язык - это оружие. Русский язык, как доминирующий среди населения определенного региона, для России является поводом давать этому населению российские паспорта, которые являются основанием для российской агрессии и оправданием российской оккупации. Депутаты! Примите закон о защите украинского языка как государственного - остановите российскую агрессию", - констатировал Владимир Вятрович.

"Вместо поздравлений Зеленскому Путин начал раздавать паспорта на Донбассе? Это как-то не по-партнерски выглядит. Интересно, кто еще из тех больных 24 процентов верит в то, что Зеленський- чувачок Путина? На мой взгляд, Вован Вованич просто идет на помощь партнеру и коллеге Порошенко. Вдвоем расшатывают Украину. Шатуны херовы", - написала Лиза Богуцкая.

"А не станет указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ гражданам т.н. ЛНР и ДНР основанием ввести войска, чтобы защищать уже теперь своих граждан?" – спрашивает певица Мария Бурмака.

"Решение Путина раздавать паспорта на Донбассе - очевидный ход на обострение в связи с избранием Владимир Зеленский. Кремль хочет спровоцировать его на ошибки и тестирует готовность прогибаться. Пока же очевидным последствием будут новые (социальные) расходы российских налогоплательщиков. В плюсе - Кремль очевидно дезавуирует "гражданскую войну", ведь теперь вскоре с той стороны будут миллионы российских граждан... Людей жалко ", - подчеркивает экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Упрощенная выдача российских паспортов в ордло - это акт агрессии, составляющая аннексии. Международное сообщество (хотя, хрен с ним глобально - G-8, ЕС и НАТО - главное) должно жестко на это отреагировать. в противном случае Кремль просто создаст формальный повод для того, чтоб перестать скрывать свое присутствие в "лднр" и существенно нарастить численность российских террористов в военной форме на Востоке Украины. Пожар лучше тушить до того, как он разгорелся. Это - очередной, но, пожалуй, после Крыма, - самый опасный тест на зрелость и готовность давать отпор для цивилизованного мира (начало войны на Донбассе само по себе не было таким демонстративным, так как "ихтамнет", "опочление" и т.п. - россия тогда стеснялась играть открыто). тест от кремлевского маньяка для Меркель, Трампа, Мэй, Макрона, Трюдо и всех остальных, кто думает, что пока еще их украинские проблемы не касаются", - написал Михаил Ганницкий.

"Больше всего раздражает вот этот феерический бред про русскоязычных, которым оним себя оправдывают. "Получив паспорта люди будут чувствовать себя более защищенными", - говорит Владислав Сурков. Вот интересно, от кого вы там защищаете русскоязычных?! Там нет украинской власти. Там всем руководят ваши друзья. Там ходит рубль. Весь документооборот на русском. А в окопах радостно бегает Захар Прилепин. Кого и от кого вы защищаете?! Если ж на то пошло, думаю, надо предложить господину Суркову приехать и защищать русский язык, например, на линию фронта, в любую воинскую часть, где несут службу тысячи русскоговорящих. Мне было бы очень любопытно это наблюдать. Или приезжайте даже сюда, в Киев и загляните как-нибудь вечером в Барбакан какой-нибудь или Pizza Veterano, там тоже множество русскоязычных украинцев, очень ждут, когда их защитят. А лучше загляните в полк Азов, попробуйте еще им предложить свою помощь. Чего уж", - отмечает нардеп Мустафа Найем.

"Думаю, что решение Путина о начале массовой выдачи паспортов для жителей украинского Донбасса было принято не вчера и даже не месяц назад. Это давняя заготовка. При чем это событие произошло бы, как в случае победы на выборах как Владимира Зеленского, так и любого другого кандидата. В отличии от Украины, где решения часто принимаются спонтанно, для Пиара или для грабежа, в РФ уже отработана система принятия стратегических решений. Цель Путина давно известна - Вы, украинцы, должны отдать мне, Путину Крым - юридически, проведя референдум. Запад должен после этого снять с РФ санкции, и тогда я, Путин, могу отдавать оккупированный Донбасс - на своих условиях - особый статус местного самоуправления, "народная милиция", "суды" и "прокуратура", - подчеркивает советник главы МВД Антон Геращенко.

Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

В свою очередь Владимир Путин назвал причину раздачи паспортов РФ жителям Донбасса.

У Зеленского заявили, что указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины в ОРДЛО Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.