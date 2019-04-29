"Украв долбаный трактор": На Днепропетровщине сторожа разгромили село, поехав за водкой

На Днепропетровщине двое сторожей "разгромили" село Хорошее, поехав на тракторе за водкой − прямо в Пасхальную ночь

Соответствующее сообщение опубликовал местный портал

. По данным журналистов, двое сторожей местной агрофирмы в ночь с 27 на 28 апреля охраняли французский трактор Case (стоимостью около 1 млн гривен). И именно на нем они решили поехать за водкой в Хорошее.

Естественно, что трактор, не предназначенный для поездок по асфальту, повредил сельские дороги и бордюры, сбил электроопору, а также повредил несколько ворот и деревьев. Остановить разбушевавшихся сторожей трактор сумели местный житель и компания парней, возвращавшихся с дискотеки.

У водителя и пассажира трактора налицо были все признаки опьянения. Сейчас расследованием этого инцидента занимаются полицейские.

Напомним, ранее на Ровенщине маршрутка врезалась в трактор, в результате чего пострадали люди. Кроме того, на Луганщине трактор подорвался на мине.