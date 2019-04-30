Эксперт оценил отношение Запада к Зеленскому

Зеленский, по мнению эксперта, будет пользоваться уважением среди западных партнеров / Reuters

Политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко высказал мнение, что на Западе положительно отреагируют на избрание президентом Украины Владимира Зеленского, который получил абсолютную поддержку населения страны.

"В мире это воспринято так: в Украине появился технический президент, то есть президент, который мирным путем получил власть, но у него нету ядра поддержки и собственной команды. Значит, на эту команду будут воздействовать западные институты", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Небоженко, в США к Зеленскому отнесутся с уважением, поскольку политик будет использовать честные методы сотрудничества. Он добавили, что действующий президент Петр Порошенко не будет осуществлять попытки возвращения власти.

" Нет, Порошенко не будет пытаться вернуть себе власть. Его задачей будет хотя бы сохранить Roshen от разгромов. А Трамп и Зеленский найдут общий язык. Но Зеленский не захочет платить 400 тысяч долларов за фотографию с Трампом, и Трамп за это его страшно зауважает", - подчеркнул спикер.

Напомним, во время чата в Главреде Небоженко оценил вероятность импичмента Владимира Зеленского, при условии, что он поступит так, как и обещал и внесет в Верховную Раду закон об импичменте.