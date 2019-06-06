Отстраненного из-за убийства мальчика главу полиции назначили руководителем в ООС

Ценов будет руководить полицией в зоне ООС / Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин

Бывший начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, попросившийся после убийства его подчиненными пятилетнего Кирилла Тлявова в прифронтовую зону оккупированного Донбасса, назначен главой полиции в зоне ООС.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова. В составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Национальной полиции Украины. Основная задача - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечения общественного порядка", - заявил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Назначение Ценова руководителем силовой структуры в зоне ООС вызвало возмущение общественности. Впоследствии Аброськин в Facebook добавил, что его коллега будет отвечать за несение службы на блокпостах и это работа не из легких.

"Не понимаю всеобщего безумия. Генерал Ценов будет нести службу теперь не на мирной Киевской области, а на территории проведения операции Объединенных сил, где в любой момент может быть обострение ситуации... Старший группы полицейских сил в зоне проведения ООС отвечает за проверку несения службы на блокпостах Донецкой и Луганской области", - написал он.

По словам Аброськина, Ценов не будет отвечать за кадровую работу и организацию службы полиции в зоне ООС.

Напомним, во время акции протеста под стенами МВД в связи со смертельным ранением полицейскими пятилетнего Кирилла в Переяславе-Хмельницком к активистам вышел Ценов и попросил отправить его в зону ООС.

Как ранее сообщалось,

31 мая, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову.

2 июня, полицейские, которые тяжело ранили ребенка, были задержаны.

На трагедию с Кириллом из Переяслав-Хмельницкого отреагировал президент Владимир Зеленский.

Позже руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области отстранили от исполнения служебных обязанностей.