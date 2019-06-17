Захват Россией украинских моряков: Макрон дал Зеленскому обещание / ТСН

Главы Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон сегодня в Париже обсудили среди прочего и вопрос освобождения захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Макрон заявил, что помнит об украинских моряках. Он торжественно пообещал, что сделает для их скорейшего возвращения домой все возможное.

В ответ Зеленский поблагодарил своего французского коллегу за участие в судьбе захваченных Россией моряков, а также за твердую и последовательную позицию Франции по осуждению действий России в Керченском проливе и Азовском море.

"Все они (24 украинских моряка. – Ред.) должны быть как можно скорее освобождены. А Россия должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть пленных моряков. И я в это очень верю", – заявил Зеленский.

По его словам, Украина и дальше будет сотрудничать с НАТО в вопросах поддержания безопасности в Черном и Азовском морях.

Ранее Макрон пообещал Зеленскому помощь в переговорах с Путиным.

"Когда момент настанет, мы сможем, Франция готова провести заседание нормандского формата для того, чтоб поддержать обязательства. Но для этого времени нам нужно сделать некоторые шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять эти обязательства", – отметил президент Франции.

Напомним, в РФ объяснили, почему не собираются освобождать украинских моряков, отметив, в частности, что "для нас приговоры трибунала ни гроша не стоят".