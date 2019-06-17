Захват Россией украинских моряков: Макрон дал Зеленскому обещание

Зеленский поблагодарил своего французского коллегу за участие в судьбе захваченных Россией моряков.
Главы Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон сегодня в Париже обсудили среди прочего и вопрос освобождения захваченных в Керченском проливе украинских моряков.
Макрон заявил, что помнит об украинских моряках. Он торжественно пообещал, что сделает для их скорейшего возвращения домой все возможное.
В ответ Зеленский поблагодарил своего французского коллегу за участие в судьбе захваченных Россией моряков, а также за твердую и последовательную позицию Франции по осуждению действий России в Керченском проливе и Азовском море.
"Все они (24 украинских моряка. – Ред.) должны быть как можно скорее освобождены. А Россия должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть пленных моряков. И я в это очень верю", – заявил Зеленский.
По его словам, Украина и дальше будет сотрудничать с НАТО в вопросах поддержания безопасности в Черном и Азовском морях.
Ранее Макрон пообещал Зеленскому помощь в переговорах с Путиным.
"Когда момент настанет, мы сможем, Франция готова провести заседание нормандского формата для того, чтоб поддержать обязательства. Но для этого времени нам нужно сделать некоторые шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять эти обязательства", – отметил президент Франции.
Напомним, в РФ объяснили, почему не собираются освобождать украинских моряков, отметив, в частности, что "для нас приговоры трибунала ни гроша не стоят".
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.