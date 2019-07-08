Главные новости 8 июля: ключевые сведения о телемосте Россия 24 — Newsone и ловушка российской войны

Cобрано все, что нужно знать о телемосте Россия 24 — Newsone / Википедия

В понедельник, 8 июля, появились главные подробности запланированного скандального телемоста между российским телеканалом Россия 24 и украинским каналом Newsone.

Также стало известно, что президент Евросовета Дональд Туск рассказал о ловушке российской войны на Донбассе.

Кроме того, синоптики предупредили, в каких областях Украины сегодня ожидается непогода.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 8 июля.

Ключевые подробности телемоста Россия 24 — Newsone

Телемост запланирован 12 июля в 18:00. Со стороны России программу Надо поговорить будут вести Мария Ситтель и Андрей Малахов, а со стороны Украины — Елена Кирик и Василий Голованов. Сообщалось, что телемост будет длиться два часа.

Юрист Игорь Черняк отметил, что телемост между Россией 24 и Newsone невозможен, поскольку предполагает ретрансляцию эфира российского канала, который вне закона на территории Украины с 2014 года.

На сайте Newsone говорится, что канал намерен провести телемост для начала диалога Украина — РФ.

Лидер партии Национальный корпус, основатель полка Азов, нардеп Андрей Билецкий в блоге на Украинской правде сообщил, что Нацкорпус дает президенту Владимиру Зеленскому сутки на то, чтобы ответить на планы провести телемост между нашей страной и Россией.

В Facebook анонсирована акция под каналом Newsone — "Ідемо на телеміст!". Мероприятие запланировано на сегодня, начало — в 20:00.

Ловушка российской войны на Донбассе

После посещения с Зеленским Луганской области Туск написал, что "трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны".

Непогода в Украине

В Украинском гидрометцентре предупредили, что сегодня в большинстве регионов нашей страны будут грозы и шквалы.

По данным синоптиков, на Полтавщине, Харьковщине, Луганщине, Днепропетровщине, Кировоградщине, Одесчине, Николаевщине, Запорожье, Херсонщине будут значительные дожди.