Чипировали? Раскрыт секрет таинственных браслетов Зеленского

После того, как украинский лидер Владимир Зеленский, показался на публике в желтых браслетах, пользователи соцсетей принялись гадать, в честь чего он выбрал себе такой аксессуар.

Среди теорий были варианты про чипирование, защиту от комаров и даже просто браслет из фитнес-клуба, который глава государства позабыл снять. В итоге все оказалось намного патриотичнее.

Браслеты Зеленского посвящены украинским морякам, захваченным Россией в Керченском проливе, пишет Страна. На них есть надписи "Слава Героям", а также перечислены имена и фамилии моряков.

Одним из создателей браслетов-напоминаний стал отец одного из пленных ребят – Василия Сороки.

С такими же браслетами, к примеру, выступали против России в ПАСЕ украинские делегаты.

Напомним, ранее глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак обвинил Путина во лжи после заявлений о пленных моряках. Позднее адвокат Николай Полозов поделился свежими новостями из РФ о пленных украинских моряках.