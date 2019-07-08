Чипировали? Раскрыт секрет таинственных браслетов Зеленского

С такими же браслетами, к примеру, выступали против России в ПАСЕ украинские делегаты.
После того, как украинский лидер Владимир Зеленский, показался на публике в желтых браслетах, пользователи соцсетей принялись гадать, в честь чего он выбрал себе такой аксессуар.
Среди теорий были варианты про чипирование, защиту от комаров и даже просто браслет из фитнес-клуба, который глава государства позабыл снять. В итоге все оказалось намного патриотичнее.
Браслеты Зеленского посвящены украинским морякам, захваченным Россией в Керченском проливе, пишет Страна. На них есть надписи "Слава Героям", а также перечислены имена и фамилии моряков.
Одним из создателей браслетов-напоминаний стал отец одного из пленных ребят – Василия Сороки.
С такими же браслетами, к примеру, выступали против России в ПАСЕ украинские делегаты.
Напомним, ранее глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак обвинил Путина во лжи после заявлений о пленных моряках. Позднее адвокат Николай Полозов поделился свежими новостями из РФ о пленных украинских моряках.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.