Главные новости 14 июля: ответ и.о. главы ГФС на "наезд" Зеленского и эмоциональное решение Трампа

После "наезда" Владимира Зеленского Александр Власов написал заявление об увольнении / president.gov.ua

В воскресенье, 14 июля, стал известен ответ и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова на "наезд" президента Владимира Зеленского.

Кроме того, появилась информация, что американский лидер Дональд Трамп принимал решение о выходе США из ядерной сделки с Ираном на эмоциях.

В этот же день сообщалось, что бывший советский разведчик, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец рассказал об эпохальной задаче команды Зеленского.

Также синоптики спрогнозировали, когда ожидается уход дождей из Украины.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 14 июля.

Ответ и.о. главы на "наезд" Владимира Зеленского

Власов ответил на "наезд" Зеленского и, как и просил президент, написал заявление об увольнении. Чиновник отметил, что направит заявление в Кабмин в понедельник, 15 июля.

Эмоциональное решение Трампа

Западные СМИ узнали, что Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном в связи с личной неприязнью к бывшему американскому лидеру — Бараку Обаме.

Эпохальная задача команды Владимира Зеленского

Швец полагает, что перед командой Зеленского стоит эпохальная задача — убрать с политической арены "элиту", которая управляла Украиной на протяжении последних 28 лет.

По его словам, украинская "элита" и ее управленческий аппарат — катастрофически некомпетентны.

Уход дождей из Украины

В Украинском гидрометцентре сообщили, что в понедельник, 15 июля, в большинстве областей нашей страны прогнозируются грозы, однако уже 18 числа на всей территории ожидается солнечная погода.