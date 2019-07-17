Зеленский в Харькове дернул чиновника "на ковер" в телефонном режиме

Зеленский / сайт президента

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область 17 июля провел рабочее совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в регионе.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы президента.

О фактах незаконного использования лесных ресурсов главе страны и присутствующим рассказал директор ГП "Октябрьское лесное хозяйство" Руслан Чагаровский.

Читайте такжеПахучая тема: Зеленский в Борисполе устроил свару с мэром из-за кала - опубликовано видеоОн утверждает, что незаконные вырубки на Харьковщине контролируются директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса.

Зеленский немедленно попросил набрать на смартфоне номер Сумы (который, по словам одного из работников лесхоза, находится в командировке в столице).

"Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис Президента в десять", – заявил он.

Напомним, ранее в Николаеве во время рабочего визита президент Украины Владимир Зеленский поругался с директором местного аэропорта Федором Барной. Далее глава страны потребовал, чтобы и. о. николаевского губернатора Вячеслав Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию.

