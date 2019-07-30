Синоптик предупредил о жуткой жаре в августе: где ждать пекла до +36 градусов

В августе в Украине прогнозируются температурные качели / sunhome.ru

В начале августа 2019 года в Украине стоит ждать прохладную и дождливую погоду, рассказал синоптик Леонид Горбань.

Вместе с тем он подчеркнул, что уже через несколько дней вернется летняя жара, а столбики термометров поднимутся до +30+32 градусов.

Синоптик прогнозирует, что теплее всего в начале последнего месяца лета будет на юге, где температура воздуха будет достигать + 34+36 градусов. Жара накроет Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области.

Читайте такжеУкраину раскалит до +34 градусов: синоптик предупредила об африканской жареОднако, перед 15-16 августа начнутся дожди на Западе и Севере и температура резко понизится на 6 градусов – до +19+22 градусов. Уже 18 числа и до конца месяца затянется второе похолодание – до +19+21 градуса, пишет Канал 24.

В конце месяца также возможны кратковременные летние грозы, говорится в материале.

Напомним, ранее украинцам пообещали погодные сюрпризы.