Ликвидация УПЦ КП: Филарет подает в суд на Минкультуры

Филарет будет судиться с Минкультуры / УНИАН

Патриарх Филарет заявил о подаче судебного иска против Министерства культуры, инициатором которого является Украинская православная церковь Киевского патриархата из-за решения об упразднении религиозной структуры.

"Мы подали в суд на Министерство культуры, которое незаконно сняло с регистрации Киевскую патриархию и Украинскую православную церковь Киевского патриархата", — сказал Филарет на брифинге в среду в Киеве.

По словам Филарета, ведомство поступило незаконно, предприняв такие действия без его согласия.

Также УПЦ КП планирует подать иск в отношении Министерства юстиции.

При этом Филарет подчеркнул, что возглавляемая им церковь не намерена подавать в суд на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Патриарх акцентировал на активной работе УПЦ КП. Он подчеркнул, что в церкви есть шесть архиереев, включая самого Филарета, а также 15 епархий.

"15 областей имеют парафии, которые сохраняют уставы Киевского патриархата. Это значит, что они относятся к УПЦ КП", — добавил он.

Напомним, в Минкультуры заявили, что все функции уставных органов бывшей УПЦ КП перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов ПЦУ.