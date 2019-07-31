Ликвидация УПЦ КП: Филарет подает в суд на Минкультуры

Иерарх считает действия ведомства противозаконными.
Патриарх Филарет заявил о подаче судебного иска против Министерства культуры, инициатором которого является Украинская православная церковь Киевского патриархата из-за решения об упразднении религиозной структуры.
"Мы подали в суд на Министерство культуры, которое незаконно сняло с регистрации Киевскую патриархию и Украинскую православную церковь Киевского патриархата", — сказал Филарет на брифинге в среду в Киеве.
По словам Филарета, ведомство поступило незаконно, предприняв такие действия без его согласия.
Также УПЦ КП планирует подать иск в отношении Министерства юстиции.
При этом Филарет подчеркнул, что возглавляемая им церковь не намерена подавать в суд на пятого президента Украины Петра Порошенко.
Патриарх акцентировал на активной работе УПЦ КП. Он подчеркнул, что в церкви есть шесть архиереев, включая самого Филарета, а также 15 епархий.
"15 областей имеют парафии, которые сохраняют уставы Киевского патриархата. Это значит, что они относятся к УПЦ КП", — добавил он.
Напомним, в Минкультуры заявили, что все функции уставных органов бывшей УПЦ КП перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов ПЦУ.