Еще один скандал в Минобороны: чиновники хотели "кинуть" бюджет на 30 миллионов

17 августа 2019, 02:16

Делки планировали поставлять некачественные электрические варочные котлы в воинские части по всей территории Украины.

Следователи проводят обыски и изымают документацию/ Фото ГБР

ГБР расследует покушение на присвоение более 800 тысяч гривен бюджетных средств, к которому могут быть причастны должностные лица субъекта хозяйствования и Министерства обороны Украины.

Как сообщают в Государственном бюро расследований, в одну из военных частей военного резерва Львова предприниматели доставили оборудование для системы питания, которое не соответствует техническим условиям. При этом стоимость этого оборудования была безосновательно завышена вдвое. Следователи уточняют, что планировалось поставлять некачественные электрические варочные котлы в воинские части Министерства обороны по всей территории Украины. Общая стоимость оборудования, предусмотренная в договоре, составляет 30,4 миллиона гривен.

Фото ГБР
Фото ГБР

Следователи территориального управления ГБР во Львове совместно с работниками военной контрразведки Службы безопасности Украины проводят обыски, а также изымают необходимую документацию в Минобороны. Тем временем на некачественное оборудование наложен арест для проведения судебных экспертиз.

Открыты уголовные производства по ч. 2.ст. 15 и ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины должностным лицам грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, украинское Минобороны вместо украинских бронемашин Дозор-Б планирует закупки аналогичной польской боевой техники - Oncilla.

Напомним, ранее В Сеть слили аудиозаписи переговоров чиновников украинского Минобороны о поставках в ВСУ бронежилетов с дефектами. До этого офицер Минобороны спекся на хищении средств легендарного авиазавода Антонов.

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